حملة اعتقالات إسرائيلية في الضفة تطال 11 مواطنًا بينهم سيدة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 11 مواطنًا، بينهم سيدة، تزامنًا مع إغلاق طرق ونصب حواجز عسكرية.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين، بينهم سيدة، بعد اقتحامها مخيم العين غرب المدينة ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هم: صابر خليل أبو داوود، وسليم جبريل، وأيهم الأسدي، وعبير الأسدي، ومحمد أمين الأسدي، وسامح جبريل، وحسان أبو داوود.

كما اقتحمت قوات الاحتلال شارع عصيرة في مدينة نابلس، وداهمت أحد المنازل وفتشته قبل أن تعتقل المواطن مجدي مبروك.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت رأفت أحمد محمود أبو جحيشة من بلدة إذنا غرب الخليل، وبشار إدريس مطور من بلدة سعير شمال شرق المدينة، عقب الاعتداء عليهما بالضرب والتنكيل بهما.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بواسطة البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مايك كريم سعد (33 عامًا) من مدينة بيت ساحور شرق المحافظة، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه.

واقتحمت قوات الاحتلال كذلك بلدات الخضر ودار صلاح وزعترة وبيت فجار وأبو انجيم، دون أن يبلغ عن تنفيذ اعتقالات أو مداهمات للمنازل في تلك المناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين