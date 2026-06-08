إيران تطلق دفعات صاروخية جديدة باتجاه "إسرائيل"

أطلقت إيران، فجر الاثنين، دفعات جديدة من الصواريخ باتجاه "إسرائيل"، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة من وسط وجنوب البلاد، ردًا على غارات إإسرائيلية على أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

ودوت صفارات الإنذار في "تل أبيب" الكبرى ومحيطها، إضافة إلى بئر السبع وديمونة ومناطق النقب الشرقي والجنوبي، عقب رصد إطلاق الصواريخ من إيران. كما سُمع دوي انفجارات في منطقة القدس وشمال البحر الميت، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى تنفيذ عمليات اعتراض واسعة في جنوب "إسرائيل"، بينما تحركت طواقم الإسعاف والدفاع المدني لتمشيط مواقع عدة عقب ورود بلاغات عن سقوط صواريخ وشظايا في منطقتي بيت شيمش غرب القدس وبئر السبع.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت معظم الصواريخ التي أُطلقت في الرشقة الأخيرة. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه تم اعتراض سبعة صواريخ استهدفت منطقة أسدود جنوب "تل أبيب"، فيما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن الدفعة الأخيرة شملت عشرة صواريخ.



وفي الضفة الغربية، أفادت تقارير إسرائيلية بتضرر ثلاثة مبانٍ دون وقوع إصابات، فيما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن صاروخًا سقط قرب مستوطنة "إيتمار" شمالي الضفة الغربية دون تسجيل أضرار أو إصابات.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ عملية عسكرية واسعة في عمق الكيان، وأضاف في بيان أن القوات الجوية للحرس "دكّت معاقل العدو بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة متطورة، مستهدفة تل أبيب ومحيطها وجنوب إسرائيل والنقب، بالإضافة لمقرات استخباراتية وعملياتية رئيسية في المركز".

وأوضح الحرس أن قصف "تل أبيب" جاء "رداً على غطرسة الكيان الصهيوني واعتداءاته السافرة على سيادتنا عبر قصف مدننا وأراضينا، ونفاذاً لوعودنا بالدفاع عن الوطن والشهداء".

وشدد الحرس الثوري أن استهداف المدن الإيرانية "خط أحمر"، مؤكدًا أنه "لن يتردد في سحق أي تهديد لأمن الشعب الإيراني".

وهدد بالقول: "إذا تجرأ العدو على الرد أو ارتكب حماقة جديدة، ستكون عملياتنا القادمة أشد وأوسع، مستهدفة كل بنى الكيان الحيوية".

كما حذّر الحرس الثوري، الإدارة الأمريكية والأنظمة الداعمة للاحتلال من عواقب التدخل؛ وأردف: "أي أرض أو أجواء تُفتح للعدوان على إيران ستجعل أصحابها هدفاً مباشراً".

وجاءت الرشقة الصاروخية الإيرانية عقب هجمات إسرائيلية جديدة داخل إيران، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف مواقع عسكرية في غرب ووسط البلاد. في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في العاصمة طهران ومدن أصفهان وكرج وتبريز.

كما أعلن جيش الاحتلال، أن قواته الجوية قصفت مجمعا للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران. وقال الجيش في بيان، إن “القوات الجوية قامت بتوجيه من الاستخبارات العسكرية، بضرب عدة أهداف في مجمع البتروكيماويات في مدينة ماهشهر جنوب غربي إيران قبل وقت قصير”، دون مزيد من التفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بإخلاء المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات في ماهشهر.

ومساء الأحد، أعلن الجيش الإيراني، استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية في "إسرائيل" بصواريخ باليستية، ردًا على الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأوضح الجيش الإيراني، في بيان، أن القاعدة كانت مركز انطلاق الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وقال إن استهداف القاعدة جاء “رداً على المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت”.

وأضاف البيان، أن الهجوم يحمل طابعاً “تحذيريا”.

واتهم الولايات المتحدة و"إسرائيل" بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 8 أبريل/نيسان الماضي عدة مرات.

وأكد البيان، أن أي تكرار للهجمات سيُقابل برد إيراني أوسع نطاقاً وأكثر شدة.

المصدر / فلسطين أون لاين