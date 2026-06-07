حزب الله يعلن تنفيذ أربع عمليات ضد أهداف للاحتلال في لبنان

أعلن حزب الله، الأحد، تنفيذ أربع عمليات استهدفت مواقع وتجمعات وآليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وذلك رداً على ما وصفه بخروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار والاعتداءات المتواصلة على القرى الجنوبية.

وقال الحزب في بيانات متتالية إن مقاتليه استهدفوا عند الساعة 17:30 جهاز تشويش على الطائرات المسيّرة من نوع "درون دوم" كان متمركزاً على مبنى في محيط قلعة الشقيف التاريخية، بواسطة مسيّرة انقضاضية.

وأضاف أنه قصف عند الساعة 19:10 تجمعاً لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بقذائف المدفعية.

وفي عملية ثالثة، أعلن الحزب استهداف دبابة "ميركافا" في محيط قلعة الشقيف التاريخية بواسطة طائرة مسيّرة انقضاضية من طراز "أبابيل"، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة للهدف.

كما أشار إلى تنفيذ هجوم بمسيّرة انقضاضية استهدف تجمعاً لجنود الاحتلال في موقع المرج المقابل لبلدة مركبا جنوبي لبنان.

وأكد أن هذه العمليات تأتي "دفاعاً عن لبنان وشعبه" ورداً على خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءات استهدفت قرى جنوب لبنان وأوقعت شهداء وجرحى بين المدنيين.

وتشهد الجبهة الجنوبية اللبنانية تصاعداً في وتيرة المواجهات الميدانية، وسط تبادل للضربات بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المناطق الحدودية.

المصدر / فلسطين أون لاين