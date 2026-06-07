وزارة التربية والتعليم العالي تعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 في غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين عن طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 داخل محافظات غزة، وذلك ضمن الدورة الأولى، موضحةً تفاصيل دقيقة حول شكل الورقة الامتحانية وآلية عقد الامتحانات.

وأكدت الوزارة أن ورقة الأسئلة ستتكون من 40 فقرة من نوع الاختيار المتعدد بأربعة بدائل، بحيث يكون هناك بديل واحد صحيح فقط، وتبلغ مدة الامتحان ساعة واحدة لمعظم المباحث، باستثناء الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية، واللغة الإنجليزية التي تمتد إلى ساعة ونصف أو أكثر بحسب طبيعة المادة.

وفيما يتعلق بتفاصيل المباحث، أوضحت الوزارة أن امتحان الرياضيات في الفرع العلمي سيُعقد على جلستين مدة كل منهما ساعة و45 دقيقة، بينما ستُقدم باقي المباحث في ورقة واحدة بعد أن كانت تُقسم سابقًا إلى ورقتين، باستثناء الرياضيات للفرع العلمي.

أما في مبحث اللغة العربية، فسيتضمن الامتحان فقرات متنوعة في المطالعة والنصوص الشعرية والعروض والقواعد والتعبير، تختلف في عددها بين الفروع الأدبي والعلمي والشرعي والريادي. كما بيّنت الوزارة أن امتحان اللغة الإنجليزية سيقيس مهارات متعددة تشمل الفهم القرائي والمفردات والتراكيب اللغوية والتعبير، وفق توزيع محدد للفقرات.

وفي سياق التطوير التقني، أشارت الوزارة إلى أن الامتحان سيُعقد إلكترونيًا عبر منصة Wise School عند توفر البنية التحتية اللازمة، مع إمكانية عقده وجاهيًا داخل المدارس في حال استكمال الاستعدادات الفنية والإدارية، مؤكدة أن الطلبة سيُبلغون بموعد الامتحان في الوقت المناسب.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتحديث نظام الامتحانات وضمان العدالة والدقة في تقييم الطلبة، بما يواكب التطورات التعليمية الحديثة ويعزز من كفاءة العملية التربوية في فلسطين.





المصدر / فلسطين أون لاين