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"سنؤدب هذا الكلب المسعور".. طهران تتوعد برد مؤلم على قصف الضاحية الجنوبية

07 يونيو 2026 . الساعة 18:24 بتوقيت القدس
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قصف إيراني على "تل أبيب" (أرشيفية)

هدد مسؤولون إيرانيون بالرد على الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، متوعدين برد حاسم ومؤلم على الهجوم.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، في منشور عبر منصة "إكس"، الأحد: "سنردّ على هجوم الكيان الصهيوني على الضاحية رداً حاسماً ومؤلماً"، مضيفاً: "يجب تأديب هذا الكلب المسعور وإعادته إلى مكانه".

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وأضاف رضائي في منشور آخر: "راقبوا سماء الأراضي المحتلة هذه الليلة"، في تصريح أثار تكهنات حول احتمال تنفيذ رد عسكري خلال الساعات المقبلة.

من جانبه، قال عضو فريق التفاوض الإيراني البروفيسور سيد محمد مرندي إن "المغتصبين وقتلة الأطفال سيتم معاقبتهم"، في تعليق على غارات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن طهران أطلقت تهديدات برد قوي على القصف، فيما تحدثت تقارير عن مؤشرات لاحتمال تصعيد عسكري خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن في ساعات سابقة من اليوم، غارات جوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في تصعيد هو الأول من نوعه منذ أسابيع، مدعياً استهداف ما وصفه بـ"هدف ثمين" وبنية تحتية تابعة لـ"حزب الله".

المصدر / فلسطين أون لاين
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