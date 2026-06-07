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الصحة اللبنانية: 3613 شهيداً و11,072 جريحاً حصيلة العدوان على لبنان

07 يونيو 2026 . الساعة 17:15 بتوقيت القدس
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الحصيلة التراكمية لضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان ارتفعت إلى 3613 شهيداً و11,072 جريحاً

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، أن الحصيلة التراكمية لضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان ارتفعت إلى 3613 شهيداً و11,072 جريحاً، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 آذار/مارس وحتى 7 حزيران/يونيو الجاري.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن الإحصاءات المحدثة توثق أعداد الشهداء والجرحى الذين سقطوا جراء الغارات والعمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة في لبنان خلال الأشهر الماضية.

وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية وارتفاع أعداد الضحايا مع تواصل الهجمات وتوسع نطاق الاستهدافات في عدد من المناطق.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في تصعيد هو الأول من نوعه منذ أسابيع، زاعمًا استهداف ما وصفه بـ"هدف ثمين" وبنية تحتية تابعة لـ"حزب الله".

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