عدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت وتخوفات من رد كبير لـ"حزب الله"

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07 يونيو 2026 . الساعة 16:47 بتوقيت القدس
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غارات سابقة على الضاحية الجنوبية (أرشيفية)

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، غارة جوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في تصعيد هو الأول من نوعه منذ أسابيع، مدعياً استهداف ما وصفه بـ"هدف ثمين" وبنية تحتية تابعة لـ"حزب الله".

وأفادت مصادر صحفية بأن الغارة استهدفت مبنى في منطقة تحويطة الغدير بالضاحية الجنوبية، فيما زعم جيش الاحتلال أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم جرى بتوجيهات مباشرة من نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس، زاعماً أن الضربة جاءت رداً على إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال فلسطين المحتلة في وقت سابق من اليوم.

وفي السياق، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المؤسسة العسكرية رفعت مستوى التأهب في شمال "إسرائيل" وطلبت من السكان الاستعداد لاحتمال تعرض المنطقة لرد من "حزب الله"، بينما أفادت "القناة 12" العبرية بعدم صدور أي تعليمات جديدة للجبهة الداخلية حتى الآن.

بالتزامن مع ذلك، نقل موقع "واللا" العبري عن مصادر عسكرية أن قوات الاحتلال بدأت عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطية جنوبي لبنان، بزعم البحث عن مسلحين وعبوات ناسفة، مشيراً إلى أن قيادة المنطقة الشمالية تدفع باتجاه توسيع العمليات ضد البنية العسكرية لـ"حزب الله" في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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