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إيران تتقاضى رسوماً تصل إلى مليوني دولار عن كل سفينة تعبر هرمز

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إيران تتقاضى رسوماً تصل إلى مليوني دولار عن كل سفينة تعبر هرمز

07 يونيو 2026 . الساعة 16:40 بتوقيت القدس
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إيران قد تحقق إيرادات سنوية تصل إلى نحو 7.5 مليارات دولار

قال عضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني محسن زنغنه، إن بلاده تتقاضى من السفن المارة عبر مضيق هرمز رسوما تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون دولار.

وبحسب ما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، ذكر زنغنه أن الرسوم المفروضة على السفن العابرة للمضيق تتراوح في المتوسط بين 1.5 و2 مليون دولار لكل سفينة.

وأشار زنغنه إلى أن المدفوعات تتم نقدا أو عبر العملات المشفرة أو من خلال توريد سلع، على أن تخصم قيمة هذه السلع من رسوم العبور.

ولفتت وكالة "فارس" في خبرها إلى أن إيران قد تحقق إيرادات سنوية تصل إلى نحو 7.5 مليارات دولار كحد أقصى من عبور السفن عبر مضيق هرمز.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة ودولة الاحتلال حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران، التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

المصدر / وكالات
#إيران #الحرس الثوري الإيراني #مضيق هرمز

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