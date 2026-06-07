أبو عبيدة يبارك عملية "كوخاف يائير" ويدعو إلى تصعيد المقاومة

أشاد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، بالعملية التي وقعت في مستوطنة "كوخاف يائير" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مؤكدًا أنها تأتي رداً على "عدوان الاحتلال والمستوطنين" بحق الشعب الفلسطيني.

وقال أبو عبيدة، في تصريح نشره الأحد، إن كتائب القسام تبارك العملية التي نفذها أحد الفلسطينيين من الداخل المحتل، كما بارك عملية الدهس التي وقعت الليلة الماضية، معتبراً أن العمليتين تمثلان "دفاعاً عن النفس ورداً على جرائم الاحتلال".

وأضاف أن الحركة تنظر "بفخر" إلى تصدي الفلسطينيين للمستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية، داعياً الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني إلى تصعيد المقاومة والمشاركة في معركة "طوفان الأقصى"، بما يرفع كلفة الاحتلال ومستوطنيه.

وتأتي تصريحات أبو عبيدة عقب عملية إطلاق نار متدحرجة استهدفت عدة مواقع في منطقة "كوخاف يائير" جنوب مدينة الطيبة داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وأسفرت، بحسب وسائل إعلام تابعة للاحتلال، عن مقتل مستوطن وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.

وذكرت "القناة 14" العبرية أن المنفذين كانا يستقلان مركبة من طراز "تويوتا" أطلقا النار في أربعة مواقع مختلفة، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات، بينها إصابتان وُصفتا بالخطيرتين، فيما باشرت قوات الاحتلال عمليات تمشيط واسعة في المنطقة بحثاً عن المنفذين.

المصدر / فلسطين أون لاين