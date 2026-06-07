10 شهداء و36 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 10 شهداء و36 إصابة، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع.

وذكرت الوزارة في تقريرها أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,971 شهيداً، و173,0128 إصابة.

وأضافت أنه منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي الشهداء 961 شهيداً، فيما ارتفع عدد الإصابات خلال الفترة نفسها إلى 3,020 إصابة.

كما أشارت الوزارة إلى أن طواقمها تمكنت منذ بدء وقف إطلاق النار من انتشال 782 جثماناً من تحت الأنقاض، في ظل استمرار صعوبة الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل.

المصدر / فلسطين أون لاين