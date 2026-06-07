فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران

عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران

تقليص إمدادات "المطبخ العالمي" يفاقم الجوع في غزة ويدفع عائلات للبحث اليومي عن الطعام

مخاوف إسرائيلية من صفقات عسكرية مصرية تركية

خيط الروايات والمجهول.. اختفاء المفقود محمود مقلد في خان يونس

إجلاء طبي جديد عبر معبر رفح شمل 97 شخصاً

مقتل إسرائيلي وإصابة 6 آخرين بعملية إطلاق نار في الداخل المحتل

غارة إسرائيلية تحوّل العريس مهند فروانة إلى شهيد وتطفئ فرحة العمر

"حماس" تبارك عمليتي إطلاق النار شمال قلقيلية وجنوب بيت لحم

صحيفة معاريف: هزة في جهاز "الموساد" من قبل رئيسه الجديد

عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران

07 يونيو 2026 . الساعة 13:04 بتوقيت القدس
...
لم تكشف الوزراة عن تفاصيل فحوى اللقاء

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة طهران، بوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، الذي تتولى بلاده دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

ووفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية الإيرانية عبر حسابها على تطبيق "تلغرام"، تبادل عراقجي ونقوي وجهات النظر حول عدد من القضايا.

ولم تكشف الوزراة عن تفاصيل فحوى اللقاء.

وأمس السبت وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لإجراء سلسلة من اللقاءات.

وأفادت تقارير إخبارية بأن نقوي سينقل رسالة خاصة من رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة و"إسرائيل) حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران، التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

المصدر / وكالات
#باكستان #الخارجية الإيرانية #عراقجي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة