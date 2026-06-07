إجلاء طبي جديد عبر معبر رفح شمل 97 شخصاً

في إطار جهوده الإنسانية المتواصلة لتأمين سفر الحالات المرضية التي تحتاج إلى علاج خارج قطاع غزة ، شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، في عملية إجلاء طبي جديدة باتجاه معبر رفح البري، شملت 97 شخصاً، بينهم 34 مريضاً و63 مرافقاً.

وانطلقت عملية التجمع من مستشفى المواصي الميداني التابع للجمعية في محافظة خانيونس، الأحد، حيث تولّت الطواقم الطبية والإسعافية مهام التنظيم والإشراف على عملية التجمع، ومرافقة المرضى وتقديم الرعاية الأولية لهم، لضمان انتقالهم بشكل آمن ومنظّم حتى نقطة العبور.

وجاءت العملية ضمن ترتيبات وتنسيق تقوده منظمة الصحة العالمية، فيما شاركت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في الجوانب الميدانية والإنسانية، من خلال التجهيز والمتابعة الطبية وتقديم الدعم الإسعافي للمرضى خلال عملية التجمع والنقل.

وأكدت الجمعية أن طواقمها تواصل أداء مهامها الإنسانية على مدار الساعة رغم الظروف الميدانية الصعبة والضغط الكبير على المنظومة الصحية، في ظل تزايد أعداد المرضى المحتاجين للإجلاء والعلاج خارج قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين