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إصابة 4 جنود إسرائيليين بمسيّرة لحزب الله بعد يوم من مقتل ضابط وجندي

07 يونيو 2026 . الساعة 12:05 بتوقيت القدس
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إصابة جنود إسرائيليين في صورة من الأرشيف

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أربعة من جنود الاحتياط بجروح متوسطة جراء استهدافهم بطائرة مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان، في حادثة تعد من أبرز التطورات الأمنية على الجبهة الشمالية خلال الساعات الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الهجوم وقع أمس، وأسفر عن إصابة الجنود الأربعة أثناء وجودهم في منطقة جنوب لبنان، حيث جرى نقلهم لتلقي العلاج.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من إعلان جيش الاحتلال مقتل ضابط وجندي خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان، وذلك في حادثتين منفصلتين وقعتا خلال فترة زمنية متقاربة.

في السياق ذاته، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن عدد العسكريين الذين قُتلوا في المواجهات مع "حزب الله" والهجمات التي استهدفت قوات الاحتلال على الحدود اللبنانية ارتفع إلى 18 قتيلاً منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين
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