"حماس" تبارك عمليتي إطلاق النار شمال قلقيلية وجنوب بيت لحم

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عمليتي إطلاق النار اللتين وقعتا في مستوطنة "كوخاف يائير" شمال قلقيلية وعند مفترق مستوطنة "أفرات" جنوب بيت لحم، معتبرة أنهما تأتيان في سياق الرد على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واستمرار سياسات الاستيطان والاقتحامات والاعتداءات في الضفة الغربية والقدس.

وقالت الحركة في بيان لها، الأحد: "لن يفلح الاحتلال، مهما تمادى في بطشه وإجرامه، في إيقاف مد المقاومة في الضفة الغربية الباسلة، وسيواصل شعبنا درب الصمود والتحدي حتى نيل حريته واستعادة حقوقه كاملة غير منقوصة".

وحذرت من تصاعد سياسات الاحتلال القائمة على الاستيطان ومصادرة الأراضي، والقتل والاعتقال والتهجير وإرهاب المستوطنين، مؤكدة أن هذه الجرائم لن تصنع له أمناً ولا استقراراً، بل ستؤدي إلى مزيد من إشعال ميادين المواجهة وتصاعد المقاومة.

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، والعمل الجاد على وقف إرهاب الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا، ووضع حد لعدوانه، ومحاسبة قادته المجرمين.

قُتل مستوطن إسرائيلي وأصيب ستة آخرون، صباح اليوم، في عملية إطلاق نار متدحرجة وقعت في محطة وقود في بمنطقة "كوخاف يائير" ومحيطها، جنوب مدينة الطيبة، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العملية بدأت بإطلاق النار في محطة وقود بمنطقة "كوخاف يائير"، قبل أن تمتد إلى مستوطنة "تسور يتسحاق" المجاورة، ثم إلى موقع آخر على أحد الطرق القريبة، ما أدى إلى سقوط قتيل و6 مصابين بجروح متفاوتة.

المصدر / فلسطين أون لاين