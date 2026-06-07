بعد استهداف "أسطول الصمود".. تحرك قانوني لملاحقة "إسرائيل" في لاهاي

تقدم قانونيون وخبراء في القانون الدولي بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع نطاق التحقيقات الجارية بشأن الأوضاع في فلسطين، بحيث تشمل الانتهاكات الإسرائيلية التي تعرض لها ناشطون شاركوا في "أسطول الصمود العالمي" الهادف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

جاء ذلك عبر ملف متكامل تم تقديمه إلى مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في 29 مايو/ أيار الماضي، وفقاً لوكالة "الأناضول" طالب معدوه بالتحقيق في الانتهاكات والاعتداءات التي اتخذتها دولة الاحتلال بحق سفن الأسطول والناشطين الذين كانوا على متنها، ومساءلة المسؤولين الذين يشتبه في تورطهم في تلك الوقائع.

وفي 18 مايو الماضي، هاجمت بحرية الاحتلال قوارب "أسطول الصمود" في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، وعددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقلتهم جميعا، رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة وكسر الحصار المستمر عليه منذ عام 2007.

وعقب اعتقالهم تواردت الكثير من الشهادات عن تعرضهم لعمليات اعتداء وضرب وإهانات إسرائيلية شديدة، كما نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مقطعا مصورا يظهر إشرافه بنفسه على التنكيل بناشطي "أسطول الصمود".

وأثارت مشاهد التنكيل بالناشطين ردود فعل دولية غاضبة، شملت استدعاء عدة دول سفراء وممثلي "إسرائيل" لديها للاحتجاج، بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات في انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، فيما يرى مقدمو الطلب أن الوقائع المرتبطة بأسطول الصمود ترتبط بالسياق الأوسع لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي جرت في قطاع غزة والاعتداءات والانتهاكات بعموم فلسطين.

أليساندرا أنوني، أستاذة القانون الدولي في جامعة فيرارا الإيطالية وعضو الفريق القانوني الذي تقدم بالطلب، قالت للأناضول، إن الهجوم الإسرائيلي على سفن الأسطول وما تلاه من إجراءات يشكل، من وجهة نظرهم القانونية، انتهاكًا لعدد من قواعد القانون الدولي.

وأوضحت أن بعض هذه الانتهاكات يندرج ضمن مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي، بينما قد يترتب على بعضها الآخر مسؤولية جنائية فردية بحق الأشخاص الذين أصدروا الأوامر أو شاركوا في تنفيذها أو ساهموا فيها.

وأضافت أن الملف يستند إلى أحكام نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تتيح النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم المرتبطة بالإبادة الجماعية.

وبحسب أنوني، فإن الفريق القانوني يرى أن بعض الأفعال التي تعرض لها ناشطو الأسطول يمكن أن تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية إذا ثبت أنها ارتكبت بشكل واسع أو منهجي، وتشمل، وفق ما ورد في الطلب، الاحتجاز غير القانوني، والتقييد الشديد للحرية، وسوء المعاملة، وأشكالًا أخرى من الانتهاكات الجسيمة.

من جانبه، قال بدر النعيمي، المنسق القانوني المشارك لأسطول الصمود العالمي، إن الملف يتضمن شهادات وإفادات تفيد بتعرض عدد من الناشطين لـ"انتهاكات جسيمة" بعد اعتراض سفنهم.

وفي حديث مع الأناضول، أوضح أن الفريق القانوني وثق حالات من سوء المعاملة والعنف الجسدي والحرمان من الرعاية الطبية، إضافة إلى إفادات أخرى تتعلق بممارسات يعتبرها مقدمو الطلب مخالفة للقانون الدولي.

وأكد النعيمي أن هذه الإفادات تستند إلى شهادات مشاركين وبيانات جُمعت من الأشخاص الذين كانوا على متن السفن، داعيًا المحكمة إلى التحقيق فيها بصورة مستقلة.

المصدر / الأناضول