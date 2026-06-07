متى يبدأ العام الهجري الجديد 1448/2026 هـ؟

يستعد المسلمون في شتى بقاع الأرض لاستقبال العام الهجري الجديد 1448 هـ وسط تطلعات بأن يحمل هذا العام في طياته انفراجة للهموم وبداية لمرحلة جديدة من الأمل. وفي فلسطين المرابطة تتجدد مع هذه الذكرى معاني الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، وهي الرحلة التي لم تكن مجرد انتقال زمني بل كانت محطة فاصلة في تاريخ الأمة الإسلامية ومصدر إلهام لكل من ينشد الحرية والتمكين.

موعد غرة شهر المحرم 1448 هـ

وفقاً للحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية، من المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 م هو غرة شهر المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448 هـ. وتنتظر الأمة الإسلامية قرار دور الإفتاء في مختلف الدول العربية ومنها فلسطين لإعلان الموعد الرسمي، وذلك عقب استطلاع هلال شهر المحرم بعد غروب شمس يوم الاثنين الموافق 29 من ذي الحجة 1447 هـ، الموافق 15 يونيو 2026 م. وفي حال لم تثبت الرؤية في ذلك المساء، فإن الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026 م سيكون هو غرة العام الهجري الجديد.

أسئلة شائعة حول العام الهجري الجديد

متى يبدأ العام الهجري الجديد 1448 هـ؟

من المتوقع فلكياً أن تكون بداية العام الهجري الجديد 1448 هـ على النحو التالي:

الاحتمال الأول: يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 م، في حال جاء شهر ذي الحجة 29 يوماً.

الاحتمال الثاني: يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026 م، في حال لم تثبت رؤية الهلال يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026 م، ليكون شهر ذي الحجة مكتملاً 30 يوماً.

وتنتظر الأمة الإسلامية، بما في ذلك فلسطين، قرار دور الإفتاء الرسمي عقب استطلاع هلال شهر محرم بعد غروب شمس يوم الاثنين الموافق 29 من ذي الحجة 1447 هـ (15 يونيو 2026 م).

لماذا يهتم الناس بمعرفة موعد رأس السنة الهجرية؟

يمثل هذا اليوم بداية لعام جديد يتمنى فيه الجميع بدايات أفضل وأقداراً أجمل، بالإضافة إلى كونه إجازة رسمية في العديد من الدول العربية والإسلامية تمنح الموظفين وقتاً للراحة والتقرب إلى الله.

ما هي أبرز الأعمال المستحبة في هذا الشهر الهجري؟

يستحب في شهر محرم الإكثار من الطاعات والعبادات وعلى رأسها الصيام، خاصة صيام يوم عاشوراء، بالإضافة إلى الدعاء بطلب الخير والبركة في العام الجديد.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448 هـ في فلسطين؟

وفقاً للحسابات الفلكية، تُصادف غرة شهر محرم لعام 1448 هـ يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 م، والذي يُعتبر إجازة رسمية في دولة فلسطين. وتأتي هذه المناسبة كأول عطلة رسمية يحصل عليها الموظفون في القطاعين العام والخاص بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وعادة ما يصدر مجلس الوزراء الفلسطيني قراراً رسمياً يعتمد فيه هذا التاريخ كعطلة رسمية للوزارات والمؤسسات العامة في البلاد.

ختاماً نتمنى أن يكون عام 1448 هـ عام خير وبركة ونصر لأهلنا في فلسطين، وأن تعود هذه المناسبة على الجميع بالأمن والأمان والاستقرار في ربوع الأرض المباركة.





المصدر / فلسطين أون لاين