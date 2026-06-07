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شملت أكاديمياً وثلاثة أشقاء.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

07 يونيو 2026 . الساعة 09:48 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تعتقل أحد الشبان في الضفة (أرشيف)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، طالت أكاديمياً ومواطنين من سلفيت ورام الله وبيت لحم والخليل، عقب مداهمات للمنازل وعمليات تفتيش وتخريب لمحتوياتها.

ففي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشقاء من قرية قيرة شمال المحافظة، هم: عدي وصدام وحسن عادل بكر، بعد اقتحام القرية ومداهمة منزل عائلتهم وتفتيشه لأكثر من ساعتين، تخلله تحطيم وتخريب واسع لمحتوياته.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من قرية كفر مالك شرق رام الله، وهم: نضال أحمد حمايل، وأمجد جهاد غنيمات، ومحمد جهاد حمايل، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، كما أفادت مصادر محلية بسرقة هواتف محمولة خلال المداهمات.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة هاني عبيات (27 عاماً) من بلدة الدوحة غرب المدينة، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات الخضر والعبيدية ودار صلاح وزعترة، وقريتي أبو انجيم ووادي رحال، دون أن يُبلغ عن اعتقالات إضافية.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال بعد منتصف الليل الأكاديمي والمحلل السياسي ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال شويكي، عقب اقتحام منزله وتفتيشه، ووفق مصادر محلية تعرض للاعتداء بالضرب أثناء عملية الاعتقال.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سلسلة الاقتحامات والمداهمات التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل يومي في مدن وبلدات الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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