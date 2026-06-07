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4 شهداء في غزة وسط تواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار

07 يونيو 2026 . الساعة 09:12 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استشهد أربعة مواطنين، الأحد، جراء اعتداءات إسرائيلية متفرقة في قطاع غزة، في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين في مناطق مختلفة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن الصياد محمد موسى أبو جياب استُشهد إثر استهدافه من قبل قوات الاحتلال أثناء عمله في بحر دير البلح، فيما اعتقلت قوات الاحتلال صيادين آخرين بعد إطلاق النار تجاه مراكب الصيد.

وفي وقت لاحق، وصل شهيدان إلى مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة، متأثرين بإصابتهما جراء قصف إسرائيلي استهدف، أمس، حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

كما ارتفعت حصيلة شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال باستهداف مخيم للنازحين قرب مقر الجوازات بمدينة غزة، أمس، إلى تسعة شهداء، عقب استشهاد امرأة من عائلة جندية متأثرة بجراحها صباح اليوم.

وفي وسط القطاع، أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة، إلى جانب قنابل دخانية وقنابل إنارة، باتجاه المناطق الشمالية لمخيم البريج، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف المنطقة.

كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشمالية من قطاع غزة، في حين تعرضت المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف.

المصدر / فلسطين أون لاين
#شهيد #وقف اطلاق النار #خروقات إسرائيلية

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