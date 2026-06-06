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مقتل ضابط إسرائيلي من لواء غولاني جنوبي لبنان يرفع الحصيلة إلى 16

06 يونيو 2026 . الساعة 22:23 بتوقيت القدس
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أرشيفية

أفادت وسائل إعلام ومصادر صحفية عبرية بارتفاع أعداد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء المواجهات المستمرة في الجنوب اللبناني.

وأكدت القناة 12 العبرية أن حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين الذين أُعلن عن مقتلهم منذ بدء سريان اتفاق "وقف إطلاق النار" المفترض في لبنان قد ارتفعت لتصل إلى 16 قتيلاً.

وفي السياق الميداني، أقرت مصادر إعلامية إسرائيلية بمقتل ضابط في لواء غلاتي في الجيش يدعى "أوهاد يعري"، وذلك خلال المعارك الضارية والمستمرة مع مقاتلي حزب الله في مناطق جنوب لبنان.

وفي تطور آخر يعكس ضراوة التوترات الميدانية والتعتيم الذي يرافقه أحياناً، كشفت وسائل الإعلام ذاتها عن مقتل ضابط برتبة "نقيب" ينتمي إلى وحدة النخبة "إيغوز".

وأوضحت المصادر أن النقيب لقي حتفه متأثراً بجراح كان قد أصيب بها يوم الجمعة الفائت إثر اشتباك مباشر مع مقاتلي حزب الله، مشيرةً إلى أن إصابته تلك ظلت طي الكتمان ولم يُعلن عنها في حينها حتى تأكيد وفاته.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة

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