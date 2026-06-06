الصحة: الاحتلال قلّص أعداد المرضى المسموح بسفرهم عبر معبر رفح

أكدت وزارة الصحة في غزة تنصل الاحتلال الإسرائيلي من الالتزامات بتسهيل حركة مغادرة المرضى والجرحى عبر معبر رفح جنوبي القطاع الأمر الذي يزيد من تعقيدات الحالة الصحية لهم.

وأفادت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، بأن 840 مريضا تم السماح لهم بالسفر منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر للعام 2025.

وأشارت إلى تقليص أعداد المرضى المسموح لهم بالسفر من 150 مريضاً يومياً، بمعدل 3 أيام أسبوعياً وفق ما تم الاتفاق عليه، إلى 90 مريضاً فقط مع مرافقيهم منذ عدة أسابيع.

ولفتت إلى أن 400 تحويلة طبية جديدة أضيفت لقائمة التحويلات الطويلة والتي تجاوزت الـ 20 ألف حالة.

ونوهت إلى أن وصول الموافقات الأمنية من الاحتلال للعديد من الحالات المسجلة للسفر تأخرت منذ أكثر من شهرين.

وقالت إن إغلاق المعبر المتكرر من قبل الاحتلال وعلى فترات زمنية متقاربة يؤخر من إجراءات سفر المرضى والجرحى.

وأكدت وزارة الصحة أن كافة الإجراءات الطبية والإدارية التي تتبعها لجنة التحويلات الطبية في وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية هي إجراءات معلومة وتنطوي تحت منظومة رقابية وإلكترونية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: