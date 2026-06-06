تركيا تختبر بنجاح 3 مكونات من منظومة "القبة الفولاذية" ضد المسيّرات

نجحت 3 مكونات من منظومة "القبة الفولاذية" التركية في إصابة أهداف مسيرة بنجاح خلال ثلاثة سيناريوهات قتالية مختلفة، وذلك في إطار جهود تطوير أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة الصغيرة والمتناهية الصغر.

المكونات هي "إخطار (İHTAR)" و"أجدرها (EJDERHA)" و"غوك برك (GÖKBERK)"، وهي من تطوير شركة الصناعات الإلكترونية العسكرية التركية "أسيلسان".

وخلال فعالية تعريفية أُقيمت في مركز اختبارات تابع للشركة في أنقرة، وبحضور وفود دولية من 19 دولة إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، نفذت أنظمة الدفاع مهامها بنجاح ضد طائرات مسيّرة صغيرة.

وخلال الاختبارات التي حاكت ظروفا قريبة من ساحات القتال الحقيقية، تم التصدي لعدد من الطائرات المسيّرة المهاجمة من اتجاهات مختلفة، باستخدام نظام "إخطار" للرصد والتدمير الإلكتروني، ونظام "غوك برك" الليزري، ونظام "أجدرها" الكهرومغناطيسي عالي القدرة.

في السيناريو التجريبي، اكتشف نظام الرصد "إخطار" سربا من الطائرات المسيّرة المقتربة، وتمكن من تحييد اثنتين منها خلال ثوانٍ معدودة.

وبعد ذلك تولى نظام القيادة والتحكم، توزيع الأهداف المتبقية على أنظمة التدمير المختلفة، حيث قامت منظومتا "أجدرها" و"غوك برك" بتعقب الأهداف اعتمادا على البيانات الواردة من "إخطار".

ومع دخول المسيّرات نطاق الاشتباك، تمكن النظامان من إسقاطها بنجاح.

وشكلت الأنظمة الثلاثة، التي تمثل الطبقة الأدنى في مفهوم "القبة الفولاذية"، منظومة دفاع متكاملة ضد تهديدات الطائرات المسيّرة الصغيرة والمتناهية الصغر.

تجدر الإشارة إلى أن شركة أسيلسان الرائدة في الصناعات الدفاعية طورت حزمة من أنظمة التدابير المضادة القائمة على تقنيات مختلفة لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة الصغيرة، التي أصبحت من أبرز التحديات في ساحات القتال الحديثة.





الحزمة التي أطلقت عليها الشركة اسم "درون ديف"، تتألف من عدة منظومات تشمل؛ "إخطار" للرصد والتدمير الإلكتروني، و"غوك برك" الليزري، و"قورقوت" المدفعي، و"غوك ألب" الاعتراضي، و"أجدرها" الكهرومغناطيسي.

بالإضافة إلى جانب نظامي "شاهين لايت" و"شاهين دوال" المسلحين بذخائر شظايا متعددة العيارات، فضلا عن نظام "ميغفر" للدفاع الذاتي ضد طائرات FPV الانتحارية.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: