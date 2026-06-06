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6 أعوام على رحيل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي

06 يونيو 2026 . الساعة 19:30 بتوقيت القدس
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الأمين السابق لحركة الجهاد الإسلامي د. رمضان شلح

يوافق اليوم الذكرى السنوية السادسة لرحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي د. رمضان عبد الله شلح الذي رحل عن عمر يناهز 62 عاما إثر معاناته من مرض عضال.

وجددت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان بذكرى شلح 6 يونيو 2020، التمسك بخيار المقاومة والكفاح المسلّح طريقاً لتحرير فلسطين، مشددةً على استمرار مشروع الجهاد رغم التضحيات.

وقالت إن القائد شلّح قادها لأكثر من عشرين عاما في ظروف معقدة وصعبة، محافظاً على "راية الجهاد عالية"، ومرسخا المقاومة كخيار ثابت في مواجهة المشروع الصهيوني.

وأضافت أن الراحل كان يرى القضية الفلسطينية ضمن رؤية شاملة للأمة، وعمل على حشد طاقاتها لمواجهة "المشروع الصهيوني والغربي"، مؤكدةً أن تطورات الأحداث الراهنة تثبت صوابية المواقف التي انطلقت منها الحركة.

واستحضرت مواقف شلح بشأن القدس، مشيرة إلى تمسكه بها باعتبارها "قضية عقيدة وكرامة أمة لا يمكن التفريط بها".

وجددت الجهاد الإسلامي في ختام بيانها العهد بمواصلة طريق المقاومة حتى تحرير فلسطين، مؤكدةً أن مشروع الجهاد سيبقى مستمراً حتى تحقيق أهدافه.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#حركة الجهاد الإسلامي #المقاومة الفلسطينية #د. رمضان شلح

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