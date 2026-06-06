تزايد الدعوات في أيرلندا لمقاطعة مواجهة "إسرائيل" في دوري الأمم الأوروبية

قالت صحيفة "أيريش تايمز" الأيرلندية إنه بينما تواصل الرابطة الإيرلندية لكرة القدم، تقييم خياراتها لمباراتي دوري الأمم الأوروبية هذا الخريف مع "إسرائيل"، أعرب مساعد مدرب جمهورية أيرلندا، جون أوشي، عن دعم مشاعر المدافع شيموس كولمان، الذي وصف الحرب الإسرائيلية في غزة بأنها "مروعة".

وأكدت الصحيفة الأيرلندية أن المنتخب الوطني الأيرلندي يتعرض لضغوط متزايدة من الجمهور لمقاطعة المباراتين أمام "إسرائيل"، احتجاجا على حرب الإبادة التي تقوم بها في غزة، وستكون الأولى في 27 سبتمبر والثانية في 3 أكتوبر المقبلين.

وتُعد المباراة الثانية في دبلن موضوع نقاش مستمر، حيث تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم اجتماعًا يوم الخميس لمناقشة خياراتها، ومن المحتمل أن يكون الانتقال إلى ملعب محايد أحد النتائج المحتملة.

وذكرت الصحيفة أنه في الأسبوع الماضي، نال كولمان الثناء عندما تحدث بصراحة عن القضية، قائلاً إنه "يعرف الفرق بين الصواب والخطأ" قبل أن يوجه انتقادات للسلطات العليا – على الأرجح الحكومة الإيرلندية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفي إشارة لما يتعرض له أطفال غزة من تقتيل وتجويع من قبل "إسرائيل"، صرح أوشي أنه "كأب لثلاثة أطفال يتفهم موقف شيموس".

وأشار أوشي، وهو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق، إلى أن مدرب أيرلندا الآيسلندي هيماير هالغريمسون، كان قد تحدث عن هذا الشعور أيضًا. ولفت المدرب إلى تصرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد روسيا بحظرها من منافساته، ولكن لم يتصرف ضد "إسرائيل" بالمثل.

وقالت الصحيفة إن مقاطعة أيرلندا للعب ضد "إسرائيل" قد تؤدي إلى فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أيرلندا. وأكد أوشي أنه مثل هالغريمسون، يفضل عدم التعرض لعقوبات رياضية. لكنه على دراية بمشاعر الجمهور.

وصرح: "لا تريد أن تفقد أي ميزة رياضية". لكننا نفهم تمامًا مشاعر الأمة، وأن نكون متورطين في هذا السيناريو، ليس صحيحًا. فأي عقوبات تؤثر على كرة القدم الإيرلندية، من حيث العقوبات الرياضية، خسارة المباريات، الهزائم، منح الأفضلية للفرق الأخرى، هذا ليس صحيحًا. نأمل أن تتمكن السلطات والحكومة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم من حلها لنا.

وتابعت الصحيفة أنه بينما اقترحت الشخصيات الحكومية باستمرار أن المباراة يجب أن تُقام، قال كل من وزير الرياضة باتريك أودونوفان ووزير الدولة للرياضة تشارلي مككونالوغ إنهما لن يحضرا.

واعتبر أوشي "إنها حالة غريبة.. أنت تفكر إذا كانت الحكومة تصدر هذا البيان، لتقول إن المباراة يجب أن تستمر، وما إلى ذلك. أفترض أن الجمهور سيعبر عن مشاعره تجاه مثل هذه التعليقات أيضًا. وعلينا أن نحترم رأي الجميع في ذلك، وحق الناس في الاحتجاج السلمي أيضًا".

وشدد أوشي "نحن نفهم ذلك تمامًا، فوجود الأطفال الأبرياء (في إشارة لأطفال غزة) في هذه السيناريوهات هو أمر مؤلم للغاية".

وكان هالغريمسون، دعا، لاعبيه الأسبوع الماضي لـ"الفوز في هذه الحرب" ضد "إسرائيل" عندما يلتقي المنتخبان في مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وقال المدرب البالغ من العمر 58 عاما، خلال المؤتمر الصحافي قبل مباراة أيرلندا ضد قطر الودية في دبلن: "لقد عبرت بالفعل عن رأيي في هذا الأمر، لا داعي لتكرار ذلك".

هذا وتعرض الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم لضغوط لمقاطعة المباراتين أمام "إسرائيل" ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية للمستوى الثاني، بما في ذلك مباراة على أرضه في دبلن في 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وحث العديد من السياسيين الأيرلنديين وشخصيات في كرة القدم الاتحاد الأيرلندي على الانسحاب من المباريات بسبب سلوك "إسرائيل" خلال الحرب في غزة.

وأقر الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم اقتراحا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي يطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليق مشاركة "إسرائيل" فورا في المنافسات الدولية، لكنه لم يتلق أي دعم من الهيئة الإدارية لكرة القدم الأوروبية.

وشهد البرلمان الأيرلندي احتجاجات جديدة الأسبوع الماضي على خلفية إقامة المباراتين ضد "إسرائيل".

وفي أكتوبر الماضي، كان المدرب الأيسلندي هالغريمسون من بين الذين دعوا إلى حظر مشاركة "إسرائيل" في منافسات كرة القدم الدولية.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: