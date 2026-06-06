تشيع جثمان الرضيع سام أبو هيكل في الخليل

شيّع مواطنون في مدينة الخليل، اليوم السبت، جثمان الشهيد الرضيع سام فهد عبد العزيز أبو هيكل (7 أشهر).

وانطلقت مراسم التشييع من المستشفى الأهلي، حيث ألقت العائلة نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الطفل، قبل نقله إلى مسجد أبو عيشة، لأداء صلاة الجنازة عليه، ومن ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء بضاحية البلدية.

وفي مشهد مؤلم، حمل الأب فهد أبو هيكل طفله الرضيع بين يديه للمرة الأخيرة، مودعاً إياه وسط دموع أفراد العائلة والمشيعين الذين احتشدوا للمشاركة في جنازته.

وكانت قوات الاحتلال أعدمت أمس الرضيع أبو هيكل بإطلاق الرصاص الحي عليه أثناء وجوده في حضن والدته داخل مركبتهم الخاصة، ما أدى إلى إصابة والدته أيضا، كما أُصيب والده الذي كان يقود المركبة بالرصاص.

وقالت جدة الشهيد فريال أبو هيكل، التي كانت تجلس في المقعد الأمامي إلى جانب نجلها، "إن جنود الاحتلال أطلقوا النار مباشرة على المركبة من مسافة تُقدّر بنحو 10 أمتار، رغم توقفها بشكل كامل وعدم وجود أي مبرر أو خطر يستدعي إطلاق النار".

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في جرائم واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، حيث تشمل عمليات اقتحام واعتقال وقتل وحرق وهدم للمنازل وتهجير وتجريف للأراضي.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: