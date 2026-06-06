9 شهداء ومصابون بقصف وإطلاق نار إسرائيلي على غزة

استُشهد 9 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف وإطلاق نار إسرائيلي صوب المواطنين وخيام النازحين في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 7 مواطنين وإصابة أكثر من 15 جراء غارة من مسيّرة إسرائيلية على خيمة نازحين في منطقة الجوازات بحي الرمال غربي مدينة غزة.

واستشهد مواطن بنيران قوات الاحتلال قرب مفترق دولة في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وفجر اليوم، استشهد المواطن مهند عثمان فروانة في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة فراونة وسط خان يونس.

كما أصيبت فتاة، مساء اليوم، برصاص جيش الاحتلال في محيط عمارة جاسر الواقعة وسط مدينة خان يونس.

وأكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن الاحتلال المجرم ارتكب مجزرة مروعة بحق الأطفال والنساء داخل خيام النازحين بمدينة غزة في تصعيد إجرامي متواصل لحرب الإبادة التي لم تتوقف ضد المدنيين.

وشدد قاسم على أن الاحتلال يعمل على تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وتدميره، ويضرب بعرض الحائط جهود الوسطاء وما يُسمى "مجلس السلام".

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: