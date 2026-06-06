مباحث التموين برفح تضبط 6.3 طن من المواد الغذائية الفاسدة

ضبطت مباحث التموين في شرطة رفح بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، 6.3 طن من المواد الغذائية المخالفة والمنتهية الصلاحية، وذلك خلال جولات رقابية ميدانية استهدفت الأسواق ومخازن المواد التموينية التابعة للمحافظة.

وأفادت مباحث التموين، في بيان، بأن المضبوطات شملت كميات متنوعة من المواد الغذائية، من بينها الفاصولياء والمعكرونة وحليب الأطفال والطحين، إضافة إلى نحو 4200 كيلوجرام من مبيض القهوة (Coffee Mate) المنتهي الصلاحية.

وأكدت أنه تم إتلاف جزء من الكميات المضبوطة وفق الإجراءات القانونية والصحية المعتمدة، فيما جرى تسليم الكميات الأخرى إلى وزارة الاقتصاد الوطني لاستكمال الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على السلامة العامة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: