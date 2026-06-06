"تجار مخدرات ومجرمون"..  هكذا وصف مسؤول في "الموساد" عناصر المليشيات العميلة

وصف عوديد إيلام، الرئيس السابق لقسم المخابرات في جهاز "الموساد"، المليشيات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بأنها تضم "تجار مخدرات ومجرمين"، مؤكداً أن التعامل معها يجري في ظروف ميدانية وأمنية معقدة.

وقال إيلام، في مقابلة صحفية، إن أجهزة الاحتلال لا تستطيع أن تكون انتقائية بشكل كامل في اختيار الجهات التي تتعامل معها على الأرض، مضيفاً أن "معظم عناصر هذه المليشيات لا يُعتمد عليهم، ولا أحد منهم صالح".

وأشار إلى أن "إسرائيل" تجد نفسها مضطرة للاعتماد على العناصر المتاحة في ظل غياب البدائل، معتبراً أن الواقع الأمني في قطاع غزة يفرض على الأجهزة الاستخبارية اتخاذ قرارات سريعة رغم ما تنطوي عليه من مخاطر وتحديات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الاتهامات للاحتلال بالاعتماد على مجموعات مسلحة محلية لتنفيذ مهام ميدانية داخل القطاع، بما في ذلك نشر الفوضى وإضعاف البنية الأمنية والمجتمعية، دون تعريض قواته المباشرة لمخاطر إضافية.

ووفق معطيات متداولة، كثف الاحتلال خلال الأشهر الماضية استهداف مواقع ونقاط انتشار الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، وذلك في محاولات لتهيئة بيئة ميدانية تسمح بتمدد مجموعات مسلحة متعاونة مع الاحتلال داخل المناطق السكنية.

وبحسب المصادر ذاتها، بدأ الاحتلال الاعتماد على هذه المجموعات بعد أشهر من اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مستقطباً أشخاصاً من ذوي السوابق في قضايا التخابر مع الاحتلال وجرائم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، وفق ما ورد في التقرير.

المصدر / فلسطين أون لاين