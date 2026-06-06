إعلام الأسرى: تفاقم آلام الأسنان بين الأسرى

حذر مكتب إعلام الأسرى من أن عدداً من الأسرى في سجن "جانوت" يعانون مشكلات صحية متزايدة في الأسنان والأضراس، مع استمرار سياسة الإهمال الطبي وتأخير تقديم العلاج اللازم لهم.

وأوضح المكتب، السبت، أن الأسرى يشتكون من آلام حادة ومستمرة، فيما يواجه بعضهم صعوبات في الوصول إلى العلاج المناسب أو الحصول على متابعة طبية منتظمة، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم الصحية.

وأشار إلى أن هذه المعاناة تتزامن مع ظروف اعتقال قاسية تشمل سوء التغذية ونقص الاحتياجات الأساسية، ما ينعكس سلباً على صحة الأسرى ويزيد من حدة المشكلات الطبية التي يواجهونها.

وأكد المكتب أن استمرار تجاهل الاحتياجات الصحية للأسرى، ولا سيما علاج الأسنان، يشكل انتهاكاً لحقوقهم الأساسية ويعرضهم لمضاعفات صحية يمكن تفاديها عبر توفير الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

ودعا مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة الإهمال الطبي، وضمان تقديم العلاج الفوري والرعاية الصحية اللازمة للأسرى المرضى دون تأخير.

المصدر / فلسطين أون لاين