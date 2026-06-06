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صحة غزة: 5 شهداء يرفع حصيلة الإبادة إلى 72,961 شهيداً

06 يونيو 2026 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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72,961 شهيداً منذ بدء الإبادة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 5 شهداء و49 إصابة، في ظل استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الوزارة أن الشهداء الخمسة توزعوا بين شهيدين جديدين، وشهيد متأثر بجراحه، وشهيد جرى انتشال جثمانه، إضافة إلى حالة أخرى ضمن الإحصائية المعلنة.

وأضافت أن حصيلة الضحايا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر بلغت 951 شهيداً و2,984 إصابة، فيما وصل عدد حالات انتشال الجثامين إلى 782 حالة.

وأكدت الوزارة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72,961 شهيداً و173,092 إصابة، في ظل استمرار تدفق الضحايا إلى المرافق الصحية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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