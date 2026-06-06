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هآرتس: ضباط في الجيش يشرفون بأنفسهم على عمليات ولادة زوجات عناصر ميلشيات غزة

06 يونيو 2026 . الساعة 10:18 بتوقيت القدس
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عناصر من ميلشيات غزة المدعومة إسرائيليا

كشفت صحيفة هآرتس أن ضباطاً من وحدة الطبابة في جيش الاحتلال الإسرائيلي أشرفوا بأنفسهم على عمليات ولادة لزوجات عناصر من مجموعات ميلشيا قطاع غزة التي تتمركز شرق مناطق قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة، السبت، أن عمليات الولادة لزوجات عناصر المليشيا تمت داخل معسكرات تقع في منطقة ما يعرف بـ"غلاف غزة"، في ظل أوضاع معيشية وصحية وصفت بأنها قاسية وغير إنسانية.

وأضاف التقرير أن الطواقم الطبية العسكرية اضطرت للتعامل مع حالات ولادة متعددة داخل هذه المواقع، في وقت أثارت فيه الظروف المحيطة بتلك العمليات تساؤلات وانتقادات بشأن مستوى الرعاية المقدمة والأوضاع الإنسانية داخل المعسكرات.

وبحسب مراقبين تبرز هذه المعاملة الإسرائيلية لزوجات وعناصر ميلشيات غزة، إلى كمية هائلة من الدونية والاستحقار التي يتم التعامل معهم بها من قبل جيش الاحتلال، في وقت ينظر إليهم بأنهم ورقة حرق مؤقتة لا قيمة لها.

وتعمل هذه المجموعات المسلحة في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وتنفذ هجمات داخل مناطق يفترض أن تكون خارج نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية، مستفيدة من دعم مباشر يشمل معلومات استخباراتية، وإسنادًا جويًّا بالطائرات المسيرة وإمدادات مختلفة.

ووفق ما تم تسريبه فأن حياة عناصر المليشيات مع أسرهم تقع داخل مربعات محددة شرق القطاع تشبه لحد كبير الأسرى في السجن، تستوجب التنسيق لأي تحرك ما.

المصدر / فلسطين أون لاين
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