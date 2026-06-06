عراقجي يرد على عون: أنقذ لبنان من عدوه الحقيقي لا من إيران

ردّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون، داعياً إياه إلى التركيز على ما وصفه بـ"العدو الحقيقي" للبنان، وذلك في أعقاب اتهامات وجهها عون لطهران باستغلال الساحة اللبنانية كورقة ضغط ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، نفى عراقجي مسؤولية إيران عن الأزمات التي يواجهها لبنان، معتبراً أن تحميل طهران مسؤولية معاناة اللبنانيين يتجاهل ما تتعرض له البلاد من اعتداءات وأضرار مستمرة. وأكد أن إيران لا تتعامل مع لبنان كورقة تفاوض، مشيراً إلى أن أي اتفاق كان يمكن أن يتحقق منذ وقت طويل لو كانت هذه المقاربة صحيحة.

وجاءت تصريحات الوزير الإيراني بعد مقابلة أجراها الرئيس اللبناني مع شبكة "سي إن إن"، انتقد خلالها الدور الإيراني في لبنان، متهماً طهران بتقديم مصالحها الإقليمية على حساب استقرار اللبنانيين. وشدد عون على أن المواطنين في لبنان يتطلعون إلى إنهاء الحروب المتكررة والعيش في أجواء من الأمن والاستقرار.

وأكد الرئيس اللبناني أن بلاده تسعى إلى فتح مسار سياسي يفضي إلى وقف النزاع القائم مع إسرائيل، معتبراً أن هناك فرصة قد تتيح التوصل إلى تفاهمات تنهي عقوداً من التوتر والصراع. كما دعا إلى اعتماد الحلول السياسية والدبلوماسية لتحقيق الأمن، مؤكداً أن القوة العسكرية وحدها لا يمكن أن تضمن سلاماً دائماً.

في المقابل، جدد الأمين العام لـ حزب الله، نعيم قاسم، رفضه لأي مفاوضات لبنانية إسرائيلية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات تمثل تنازلاً غير مقبول، ومؤكداً تمسك الحزب بموقفه الرافض لأي تسويات من هذا النوع.

ورغم انتقاداته لدور حزب الله، أوضح عون أن معالجة ملف سلاح الحزب يجب أن تتم ضمن مؤسسات الدولة اللبنانية وبالتوازي مع معالجة الملفات الأمنية العالقة، مشدداً على أن الحلول المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الحوار والدبلوماسية.

المصدر / فلسطين أون لاين