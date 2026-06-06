فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"تجار مخدرات ومجرمون"..  هكذا وصف مسؤول في "الموساد" عناصر المليشيات العميلة

9 إصابات وسرقة مركبات وأغنام خلال هجوم للمستوطنين جنوب نابلس

"هآرتس": الاعتداء على نشطاء "أسطول الصمود" وصمة عار

6 شهداء و4 جرحى في غارات على لبنان

شبح المجاعة يلوح مجددًا.. سياسات الاحتلال تمنع تدفق المساعدات لغزة

إعلام الأسرى: تفاقم آلام الأسنان بين الأسرى

بين المفاوضات وخروقات الاحتلال.. ما مستقبل اتفاق غزة؟

جندي يسخر وينكّل بأطفال مكبّلين.. "اثنان مقابل 100 شيكل"

الصحة: 18 مستشفى تعمل جزئيًا بغزة لا تُلبي احتياجات المرضى والجرحى

"رادع": عصابات عميلة أعدمت سائقي مساعدات في رفح

وزارة الصحة تحذر من أزمة دوائية خانقة وتدعو لتدخل عاجل

06 يونيو 2026 . الساعة 09:55 بتوقيت القدس
...
تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية في الضفة الغربية

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية من تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية في الضفة الغربية، مؤكدة أن مئات الأصناف الحيوية، بما فيها أدوية الأورام وغسيل الكلى وأدوية إنقاذ الحياة، وصلت إلى مستويات حرجة من النفاد.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، السبت، إن الأزمة المالية المتفاقمة وتراكم الديون وعدم انتظام السداد أثّرت بشكل مباشر على المشافي الحكومية والأهلية والخاصة، إضافة إلى موردي الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يهدد استمرارية الخدمات الصحية.

وأكد الوزارة أن خلية الأزمة تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة الوضع الدوائي ووضع حلول طارئة لضمان استمرار الرعاية الصحية، محذراً من أن الإضرابات وتقليص الدوام يزيدان من الضغوط على القطاع الصحي.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومنع انهيار المنظومة الصحية، مؤكدة أن استمرار احتجاز أموال الشعب الفلسطيني يهدد حق المرضى في العلاج والحياة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة الصحة #أدوية #أزمة أدوية #الصحة الفلسطينية #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة