وزارة الصحة تحذر من أزمة دوائية خانقة وتدعو لتدخل عاجل

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية من تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية في الضفة الغربية، مؤكدة أن مئات الأصناف الحيوية، بما فيها أدوية الأورام وغسيل الكلى وأدوية إنقاذ الحياة، وصلت إلى مستويات حرجة من النفاد.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، السبت، إن الأزمة المالية المتفاقمة وتراكم الديون وعدم انتظام السداد أثّرت بشكل مباشر على المشافي الحكومية والأهلية والخاصة، إضافة إلى موردي الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يهدد استمرارية الخدمات الصحية.

وأكد الوزارة أن خلية الأزمة تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة الوضع الدوائي ووضع حلول طارئة لضمان استمرار الرعاية الصحية، محذراً من أن الإضرابات وتقليص الدوام يزيدان من الضغوط على القطاع الصحي.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومنع انهيار المنظومة الصحية، مؤكدة أن استمرار احتجاز أموال الشعب الفلسطيني يهدد حق المرضى في العلاج والحياة.

المصدر / فلسطين أون لاين