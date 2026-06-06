استشهاد عميد في الجيش اللبناني ومرافقه في غارة إسرائيلية بمرجعيون

أغار جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، على عدة مناطق في جنوب لبنان، موقعا شهداء وجرحى في صفوف المواطنين وذلك وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء.

وذكرت الوكالة في خبر لها، بأن ضابطا برتبة عميد في الجيش اللبناني وسائقه استشهدا في غارة، استهدفت سيارته الرباعية الدفع على طريق الخردلي _ الجرمق.

كذلك استهدفت المدفعية والغارات الحربية منشآت ومواقع في البقاع الغربي ومنطقة جزين، فيما واصل قصفه المدفعي على عدد من البلدات الحدودية خلال ساعات الليل.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين استهدفتا، حسينية بلدة سحمر، ومقرًا للكشافة في البقاع الغربي، من دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات، كما نفّذ غارة أخرى على وادي جرنايا في منطقة جزين.

وفي موازاة ذلك، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدات فرون وصريفا وتولين والغندورية وبرج قلاويه وكونين ووادي الحجير، في إطار التصعيد المستمر على الجبهة اللبنانية.

المصدر / فلسطين أون لاين