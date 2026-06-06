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في يوم زفافه.. استشهاد عريس إثر غارة للاحتلال على خان يونس

06 يونيو 2026 . الساعة 09:05 بتوقيت القدس
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بدلة العريس الشهيد فروانة

أعلنت مصادر طبية استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال خروقاتها العسكرية وقصفها لمناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب مهند عثمان فروانة (25 عاماً)، وإصابة آخرين، إثر استهداف منزل عائلة فروانة في شارع الزيني وسط مدينة خان يونس. وأشارت المصادر إلى أن الشهيد كان من المقرر أن يُزف إلى عروسه اليوم.

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وفي سياق تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما شهدت المناطق الشمالية الغربية من المدينة إطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

كما أطلقت طائرات مُسيّرة من نوع "كواد كوبتر" النار شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شمالي مخيم البريج وسط القطاع وشرقي مدينة خان يونس.

وشهدت مناطق شرق خان يونس ومواصي رفح قصفاً مدفعياً وإطلاق قنابل إنارة ودخان، في حين استهدف قصف مدفعي محيط دوار عباس كيلاني في شارع الشيماء شمالي بيت لاهيا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف واسعة شمال شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع استمرار القصف وإطلاق النار في عدة محاور داخل قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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