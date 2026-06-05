الناشط الفلسطيني عمر فارس يلجأ إلى القضاء البولندي لملاحقة اتهامات بالتشهير

غزة

أعلن الناشط الفلسطيني عمر فارس تقدّمه ببلاغ رسمي إلى الشرطة في مدينة كراكوف البولندية ضد الباحث ياكوب فورونتسوف، على خلفية تصريحات علنية قال إنها تضمنت اتهامات باطلة وإساءة إلى سمعته الشخصية دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع مثبتة.

والباحث فورونتسوف بولندي من أعمدة الدفاع عن الصهيونية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ويعمل على تبريرها والترويج لها إعلاميا.

وأوضح فارس، في بيان نشره عبر صفحاته، أنه تعرض خلال السنوات الماضية لحملات من الاتهامات والافتراءات ومحاولات التشويه بسبب مواقفه السياسية ودفاعه العلني عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن دولة القانون تقتضي عدم توجيه الاتهامات لأي شخص دون أدلة واضحة.

وشدد على أنه سيواصل الدفاع عن حرية الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره والعيش بكرامة في وطنه، معتبراً أن مناصرة الحقوق الفلسطينية ومناهضة الظلم الواقع على الفلسطينيين تمثل موقفاً سياسياً وأخلاقياً مشروعاً، ولا يمكن اعتبارها جريمة أو مبرراً للتشهير أو الإساءة.

وأشار فارس إلى أن البلاغ تم تسجيله رسمياً لدى السلطات المختصة، وأن القضية ستُنظر وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في بولندا، مع توقع عرضها أمام القضاء للنظر في المسؤولية القانونية المترتبة على هذه الادعاءات.

وأكد في ختام بيانه أنه سيواصل إطلاع الرأي العام على أي تطورات جديدة تتعلق بالقضية.

يُعد عمر فارس من أبرز النشطاء الفلسطينيين في بولندا، ويشغل رئاسة الجمعية الاجتماعية والثقافية لفلسطينيي بولندا.

ويُعرف بنشاطه في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وتعزيز حضور الجالية الفلسطينية في المجتمع البولندي.

كما يشارك بانتظام في الفعاليات والحوارات الإعلامية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأوضاع الفلسطينيين في أوروبا.

وإلى جانب ذلك شارك فارس فب مسيرهطة غزة البريهطة وأسطول الصمود العام الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين