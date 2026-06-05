استطلاع أمريكي يكشف أبرز الدول التي تراجعت فيها شعبية "إسرائيل"

كشفت دراسة عالمية أجراها معهد الأبحاث الأمريكي "بيو" عن تدهور حاد في صورة "إسرائيل" وثقة الجمهور العالمي برئيس وزرائها المجرم بنيامين نتنياهو.

وجاءت نتائج الاستطلاع، الذي شمل 44,657 مشاركا في 36 دولة، لتؤكد صحة تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنتنياهو خلال مكالمتهما الهاتفية المتوترة هذا الأسبوع، عندما صرخ في وجهه قائلا: "الجميع يكرهونك الآن". وأظهرت البيانات أن ترامب قرأ الخريطة العالمية بشكل صحيح.

وأظهر الاستطلاع أن 67% من البالغين حول العالم يحملون رأيا سلبيا عن "إسرائيل"، والأكثر إثارة للقلق أن تآكل مكانة الدولة لم يتوقف عند "الدول المعادية" بل امتد ليشمل حلفاء تقليديين.

وبالمقارنة مع بيانات عام 2025، سجلت نسبة الآراء السلبية ارتفاعا في 13 من أصل 24 دولة يتابعها المعهد بشكل مستمر. فقد شهدت كوريا الجنوبية قفزة دراماتيكية بنسبة 10%، بينما سجلت كل من ألمانيا والأرجنتين ونيجيريا ارتفاعا بنسبة 9%.

كما ارتفعت نسبة حصة من يحملون رأيا "سلبيا جدا" عن "إسرائيل" في كل من أستراليا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا.

وفي أوروبا، تشير النتائج إلى قارة بأكملها تحمل موقفا سلبيا من "إسرائيل"، لكن ثلاث دول تبرز بشكل خاص: إيطاليا وهولندا وإسبانيا، حيث حوالي نصف البالغين أو أكثر يحملون رأيا "سلبيا جدا".

وسجلت أيضاً شقوق مقلقة بين أقرب حلفاء "إسرائيل": ففي الولايات المتحدة، ارتفعت نسبة الآراء السلبية عن "إسرائيل" بنسبة 7%، بينما قفزت في بريطانيا بنسبة 8%.

وفي هنغاريا، التي كان رئيس وزرائها فيكتور أوربان يعتبر حتى وقت قريب من أقرب حلفاء نتنياهو في أوروبا، فإن 54% من الجمهور يحملون رأيا سلبيا عن "إسرائيل".

أما على الصعيد الشخصي، فإن وضع نتنياهو أكثر تعقيدا. فقد صرح 65% من المشاركين عالميا بأن لديهم ثقة قليلة أو معدومة في "نتنياهو"، بزيادة 8% عن العام الماضي.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت أشد وتيرة تدهور، حيث ارتفعت نسبة من لا يثقون به من 64% إلى 76%.

وفي الولايات المتحدة، لا يثق 59% من المستطلعين برئيس الوزراء المجرم، مقابل 27% فقط يعبرون عن ثقتهم به. وحتى بين اليهود الأمريكيين، هناك فجوة واضحة: فبينما يحمل 64% رأيا إيجابيا عن "إسرائيل"، فإن 56% يقولون إن لديهم ثقة قليلة أو معدومة في نتنياهو.

وفي أوروبا، الصورة أكثر قتامة، حيث أكثر من نصف البالغين في دول مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا والسويد وإسبانيا وهولندا يعلنون أنه ليس لديهم "أي ثقة على الإطلاق" في حكم نتنياهو، بينما تتصدر إيطاليا القارة بنسبة 88%.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: