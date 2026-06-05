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وفد حماس يصل القاهرة تمهيدا لجولة مفاوضات جديدة

05 يونيو 2026 . الساعة 18:07 بتوقيت القدس
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رئيس حركة حماس في غزة د. خليل الحية

وصل وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، ظهر الجمعة، العاصمة المصرية القاهرة، حيث من المقرر غدا البدء في جولة جديدة من المفاوضات السياسية التي ستستمر لعدة أيام.

وترأس الوفد رئيس حركة حماس في غزة د. خليل الحية، وعضوية رئيس حماس في الضفة زاهر جبارين، وعضوي المكتب السياسي حسام بدران ود. غازي حمد.

ومن المقرر أن يعقد الوفد عدة لقاءات مع المسؤولين المصريين والإخوة الوسطاء؛ بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع، وإيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وسيجري الوفد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية بهدف تقديم موقف وطني موحد من القضايا المختلفة، والتوافق حول سبل التعامل مع القضايا والتحديات التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#حماس #مصر #اتفاق وقف إطلاق النار #د. خليل الحية

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