فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استطلاع أمريكي يكشف أبرز الدول التي تراجعت فيها شعبية "إسرائيل"

قلق أوروبي إزاء بناء الصين قاعدة صناعية في المغرب

وفد حماس يصل القاهرة تمهيدا لجولة مفاوضات جديدة

قيادة الديمقراطية تصل القاهرة تلبية لدعوة مصرية

إيرلندا تحظر سفر بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها

شهيدان و15 إصابة في غارات إسرائيلية متواصل على غزة

أوامر إسرائيلية تمهد للاستيلاء على نحو 20 ألف دونم في الضفة

تحقيق: مواقف إعلامية وتدفق مستمر.. 51 دولة سلحت "إسرائيل" لإبادة غزة

دراسة: مديونية السلطة في ارتفاع والأمن يستحوذ على الموازنة العامة

عبد الرحمن والنكسة: هزيمة لم تنتهِ بعد

حماس: الاحتلال المجرم يواصل المذابح في غزة وسط عجز دولي

05 يونيو 2026 . الساعة 17:25 بتوقيت القدس
...
حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، أن الاحتلال الإسرائيلي المجرم يواصل ارتكاب مجازره بحق المدنيين في القطاع وسط عجز الدول الضامنة والوسطاء وما يُسمّى بـ"مجلس السلام" عن وقف هذه المذبحة أو حتى إدانتها.

وقال قاسم، في تصريح تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الجمعة، إن استمرار هذه المذبحة على الهواء مباشرة بحق الشعب الفلسطيني يضع جميع الأطراف، وعلى رأسها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية للتحرك الفوري.

ودعا الوسطاء والدول الضامنة و"مجلس السلام" إلى توجيه الضغوط نحو الاحتلال الذي تنكّر بشكل كامل للاتفاق واستهتر بكل الجهود المبذولة لوقف انتهاكاته.

واستُشهد فجر اليوم الجمعة فلسطينيان، وأُصيب 15 آخرون، جراء غارات وقصف إسرائيلي متواصل استهدف مناطق متفرقة من القطاع، كما قصفت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في بلدة الزوايدة وسط القطاع ما أحدث دمارا كبيرا في المنازل السكنية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#حماس #اتفاق وقف إطلاق النار #الوسطاء #مجلس السلام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة