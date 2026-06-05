حماس: الاحتلال المجرم يواصل المذابح في غزة وسط عجز دولي

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، أن الاحتلال الإسرائيلي المجرم يواصل ارتكاب مجازره بحق المدنيين في القطاع وسط عجز الدول الضامنة والوسطاء وما يُسمّى بـ"مجلس السلام" عن وقف هذه المذبحة أو حتى إدانتها.

وقال قاسم، في تصريح تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الجمعة، إن استمرار هذه المذبحة على الهواء مباشرة بحق الشعب الفلسطيني يضع جميع الأطراف، وعلى رأسها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية للتحرك الفوري.

ودعا الوسطاء والدول الضامنة و"مجلس السلام" إلى توجيه الضغوط نحو الاحتلال الذي تنكّر بشكل كامل للاتفاق واستهتر بكل الجهود المبذولة لوقف انتهاكاته.

واستُشهد فجر اليوم الجمعة فلسطينيان، وأُصيب 15 آخرون، جراء غارات وقصف إسرائيلي متواصل استهدف مناطق متفرقة من القطاع، كما قصفت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في بلدة الزوايدة وسط القطاع ما أحدث دمارا كبيرا في المنازل السكنية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: