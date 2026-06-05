65 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى رغم قيود الاحتلال

أدى نحو 65 ألف مصلٍ، اليوم الجمعة، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، بأن 65 ألف مصلٍ أدوا الجمعة في الأقصى، حيث توافد عشرات الآلاف من أبناء شعبنا إليه، منذ ساعات الصباح الباكر.

وشهدت ساحات المسجد الأقصى حضورًا واسعًا للمواطنين من مدينة القدس والداخل الفلسطيني، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المصلين القادمين من الضفة الغربية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، منذ نحو ثلاث سنوات، منع المواطنين من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه، عبر تشديد إجراءات الدخول وفرض قيود على التنقل والوصول إلى مدينة القدس.