رئيس "الموساد" الجديد يقتحم حائط البراق ويؤدي طقوساً تلمودية

اقتحم رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الجديد، رومان غوفمان، حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى المبارك، وأدى طقوساً تلمودية، في أول ظهور له بالموقع منذ توليه مهام منصبه مطلع يونيو/حزيران الجاري.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2025 اختيار غوفمان لرئاسة جهاز الموساد خلفاً لـ ديفيد برنيع، قبل أن تقر اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا تعيينه رسمياً في أبريل/نيسان الماضي.





وبدأ غوفمان ولايته التي تمتد لخمس سنوات في الثاني من يونيو/حزيران 2026، رغم اعتراضات أُثيرت خلال إجراءات التعيين، من بينها اعتراض رئيس اللجنة ورئيس المحكمة العليا الأسبق آشر غرونيس، إضافة إلى تحفظات مهنية من رئيس الموساد السابق.

ويُعد غوفمان من الشخصيات الأمنية الإسرائيلية البارزة، إذ شغل مناصب عملياتية وقيادية في جيش الاحتلال، كما عمل سكرتيراً عسكرياً لنتنياهو قبل تكليفه برئاسة جهاز الموساد. وُلد عام 1976 في بيلاروسيا، وهاجر إلى "إسرائيل" مع أسرته عام 1990 حيث استقروا في مدينة أسدود.

المصدر / فلسطين أون لاين