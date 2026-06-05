فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابات برصاص الاحتلال واعتداءات للمستوطنين غرب الخليل

ربع قرن في جامعة الأقصى.. فضل أبو هين ودع الحياة من حيث بدأ الحلم

رئيس "الموساد" الجديد يقتحم حائط البراق ويؤدي طقوساً تلمودية

فيديو لـ "سي إن إن" يكشف أضراراً فادحة بحاملة الطائرات "جيرالد فورد" خلال حرب إيران

مبادرات يمنية ترعى مواهب غزة وتحصن الرواية الفلسطينية في مواجهة التزييف

30% من شهداء غزة أطفال.. إبادة لجيل لم تبدأ حياته

شهيدان و15 إصابة في غارات إسرائيلية متواصل على غزة

أكسيوس يكشف فحوى اتصال ترامب بنتنياهو وتحذيره من عزل "إسرائيل" دوليًا

وكالة الأنباء العُمانية: عودة عمليات ميناء الفحل إلى طبيعتها بعد الانفجار

يديعوت أحرونوت: نتنياهو جمّد طرح وقف إطلاق النار في لبنان

في أول ظهور رسمي..

رئيس "الموساد" الجديد يقتحم حائط البراق ويؤدي طقوساً تلمودية

05 يونيو 2026 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
...
رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الجديد رومان غوفمان (يسار)

اقتحم رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الجديد، رومان غوفمان، حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى المبارك، وأدى طقوساً تلمودية، في أول ظهور له بالموقع منذ توليه مهام منصبه مطلع يونيو/حزيران الجاري.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2025 اختيار غوفمان لرئاسة جهاز الموساد خلفاً لـ ديفيد برنيع، قبل أن تقر اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا تعيينه رسمياً في أبريل/نيسان الماضي.

WhatsApp Image 2026-06-05 at 11.51.58 AM.jpeg
 

وبدأ غوفمان ولايته التي تمتد لخمس سنوات في الثاني من يونيو/حزيران 2026، رغم اعتراضات أُثيرت خلال إجراءات التعيين، من بينها اعتراض رئيس اللجنة ورئيس المحكمة العليا الأسبق آشر غرونيس، إضافة إلى تحفظات مهنية من رئيس الموساد السابق.

ويُعد غوفمان من الشخصيات الأمنية الإسرائيلية البارزة، إذ شغل مناصب عملياتية وقيادية في جيش الاحتلال، كما عمل سكرتيراً عسكرياً لنتنياهو قبل تكليفه برئاسة جهاز الموساد. وُلد عام 1976 في بيلاروسيا، وهاجر إلى "إسرائيل" مع أسرته عام 1990 حيث استقروا في مدينة أسدود.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #الموساد #حائط البراق #رومان غوفمان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة