دعوات لإنقاذ مدرسة اليتيم العربي في القدس من الإغلاق

تواجه مدرسة اليتيم العربي الثانوية الصناعية في القدس المحتلة خطر الإغلاق، بعد تلقيها إخطاراً من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بذريعة عدم وجود عدد كافٍ من الطلبة المسجلين فيها، ما أثار مخاوف واسعة بشأن مصير واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية المهنية الفلسطينية في المدينة.

وأطلق أهالٍ وناشطون دعوات عاجلة لإنقاذ المدرسة عبر دعمها والتسجيل فيها، مؤكدين أنها تمثل صرحاً تعليمياً ووطنياً أسهم على مدار عقود في تخريج آلاف الطلبة الفلسطينيين والعرب في مجالات التعليم المهني والصناعي.

وتُعد مدرسة اليتيم العربي من أبرز مؤسسات التعليم المهني في القدس، إذ تأسست عام 1965 في بلدة بيت حنينا، وخرجت أجيالاً من الفنيين والحرفيين والمهنيين في تخصصات صناعية وتقنية متعددة، كما تُعرف بكونها من المؤسسات التعليمية الفلسطينية التي حافظت على هويتها الوطنية والتعليمية في المدينة المقدسة.

ويأتي التهديد بإغلاق المدرسة في سياق ما تصفه مؤسسات فلسطينية بسياسات إسرائيلية تستهدف قطاع التعليم في القدس المحتلة، عبر فرض القيود على المدارس الفلسطينية، والتضييق على المناهج الوطنية، وتقليص الدعم المقدم للمؤسسات التعليمية، إلى جانب محاولات فرض المنهاج الإسرائيلي على عدد من المدارس في المدينة.

كما تواجه مؤسسات تعليمية فلسطينية تحديات مرتبطة بمصادرة الأراضي وصعوبة التوسع والبناء والحصول على التراخيص.

ويحذر متابعون من أن إغلاق مدرسة اليتيم العربي سيشكل خسارة كبيرة لقطاع التعليم المهني الفلسطيني في القدس، نظراً لدورها التاريخي في إعداد الكوادر المهنية والحفاظ على الهوية التعليمية الفلسطينية في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين