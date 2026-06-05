الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا بينهم طفل خلال حملة اقتحامات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 13 مواطنًا، بينهم طفل، عقب اقتحام بلدات ومخيمات في محافظات سلفيت ونابلس والخليل.

ففي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين خلال اقتحامها بلدة بروقين غرب المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل: علي شيخ عمر، وإسلام جمال، ووجيه سمارة، وتيسير سمارة، ورامي رضا، وجميل سمارة، والطفل عبيدة رائد عبد الله.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش واسعة داخل البلدة، تخللها انتشار مكثف للجنود في عدد من الأحياء، قبل انسحابها من المنطقة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بعد اقتحام المنطقة الشرقية من المدينة، حيث داهمت منازل المواطنين في مخيم بلاطة، ومخيم عسكر الجديد، ومنطقة بلاطة البلد، والمساكن الشعبية، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وبحسب مصادر محلية، شملت الاعتقالات: وائل عرايشي من مخيم بلاطة، وأسيد الرفاعي من المساكن الشعبية، ومؤمن قدورة من بلاطة البلد، وهشام عواد من مخيم عسكر الجديد.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين خلال اقتحام بلدة الظاهرية جنوب المحافظة، بعد مداهمة عدد كبير من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، كما حولت بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية.

وذكرت مصادر محلية أن المعتقلين هما: أسعد عباس عوايصة وعبود غالب جبارين، قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من البلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين