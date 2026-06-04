إدانات عربية وإسلامية لاقتحامات الأقصى

أدان وزراء خارجية الأردن وتركيا وقطر ومصر والسعودية وباكستان وإندونيسيا والإمارات اقتحامات المستوطنين المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورفع أعلام الاحتلال داخل باحاته، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات بمدينة القدس المحتلة.

وأكد الوزراء، في بيان مشترك، الخميس، نُشر عبر وزارة الخارجية الأردنية، أن الممارسات الاستفزازية التي يشهدها المسجد الأقصى تمثل اعتداءً على حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتندرج ضمن محاولات الاحتلال المستمرة لتغيير الطابع القانوني والديمغرافي والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

وشدد البيان على رفض الانتهاكات التي ترتكبها "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، محذرًا من تداعيات الإجراءات الرامية إلى فرض واقع جديد في المسجد الأقصى والمساس بالوضع التاريخي القائم فيه.

وأكد الوزراء أن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية على إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.

كما جدد البيان التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، داعيًا إلى احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، ووقف جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير هويته أو المساس بقدسيته.

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال الفترة الأخيرة، وسط تحذيرات فلسطينية وعربية من خطورة هذه الممارسات وانعكاساتها على الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين