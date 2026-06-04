التربية والتعليم تصدر تعليمات مهمة لطلبة الثانوية العامة في غزة لعام 2026

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين سلسلة من الإرشادات والتعليمات الخاصة بعملية التسجيل لطلبة الثانوية العامة داخل قطاع غزة استعدادًا للدورة الأولى من امتحانات عام 2026.

وأكدت الوزارة في بياناتها أن التسجيل يتم حصريًا عبر التطبيق الإلكتروني المخصص، داعية الطلبة إلى قراءة التعليمات بعناية ومتابعة الفيديوهات التوضيحية الخاصة بإنشاء كلمة المرور والرقم المرجعي، حيث يشكلان شرطًا أساسيًا للتقدم للامتحانات وضمان الوصول إلى النتائج لاحقًا.

وأوضحت الوزارة أن الطالب يستطيع إنشاء حسابه مرة واحدة فقط، مشددة على ضرورة الاحتفاظ بالرقم المرجعي وكلمة المرور في مكان آمن، إذ لا يمكن استرجاعهما أو إنشاء بديل في حال فقدانهما. كما بينت أن التسجيل متاح للطلبة الذين أتموا عملية التسجيل بنجاح على المنصة الخاصة داخل غزة.

وفيما يتعلق بالجوانب التقنية، أشارت التعليمات إلى ضرورة أن يكون نظام الهاتف المستخدم Android 8 فما فوق أو iOS 15.1 فما فوق لضمان تقديم الامتحان بسلاسة، مع التأكيد على أن عملية التسجيل ستبدأ من صباح يوم الاثنين 8 يونيو 2026 وتستمر حتى مساء السبت 13 يونيو 2026.

وختمت الوزارة تنويهها بأن الملاحظات التي تظهر أثناء التسجيل والمتعلقة بدورات الأعوام السابقة 2024 و2025 لا علاقة لها بدورة عام 2026، داعية الطلبة إلى الالتزام الكامل بالتعليمات لضمان نجاح عملية التسجيل والتقدم للامتحانات.

المصدر / فلسطين أون لاين