على غرار غزة.. الموساد سعى لتسليح ميليشيات كردية ضد إيران

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن جهاز الموساد الإسرائيلي شارك في تنفيذ خطة سرية هدفت إلى دعم ميليشيات كردية في إطار مساعٍ لإضعاف وإسقاط النظام الإيراني، وذلك عبر تزويدها بأسلحة حصل عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب من حركة حماس في قطاع غزة ومن حزب الله في لبنان _حسب زعمها_.

وبحسب ما سمحت رقابة الاحتلال بنشره، الخميس، فإن الخطة تضمنت نقل كميات من الأسلحة المصادرة إلى جهات كردية، في سياق جهود أوسع استهدفت تعزيز القوى المناوئة لإيران في المنطقة.

وأفادت الصحيفة بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) كانت شريكًا في المشروع، وساهمت في ترتيبات دعم وتسليح الميليشيات الكردية، قبل أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الخطة في مراحلها النهائية.

وأضافت أن قرار الإلغاء جاء عقب ضغوط مارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي عارض أي خطوات من شأنها تعزيز القدرات العسكرية للفصائل الكردية، نظرًا لحساسية الملف الكردي بالنسبة لأنقرة.

ويأتي الكشف عن هذه المعطيات في ظل استمرار التوترات الإقليمية المرتبطة بالنفوذ الإيراني، وتزايد الحديث عن أدوار استخباراتية وعسكرية غير معلنة في ساحات الصراع بالمنطقة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال وظّف مليشيات في قطاع غزة لتنفيذ مهام عسكرية مقابل رواتب وسيطرة على أراض، تعمل بتنسيق مع جنود الاحتلال بالميدان.

المصدر / فلسطين أون لاين