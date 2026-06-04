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مستشفى الكويت التخصصي يفتح باب التسجيل للعمليات الجراحية المجانية في غزة

04 يونيو 2026 . الساعة 16:13 بتوقيت القدس
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مستشفى الكويت التخصصي يفتح باب التسجيل للعمليات الجراحية المجانية

أعلن مستشفى الكويت التخصصي عن إطلاق رابط إلكتروني لتسجيل المرضى الراغبين في الاستفادة من العمليات الجراحية المجانية، وذلك ضمن جهوده المتواصلة لدعم القطاع الصحي والتخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة.

وأوضح المستشفى أن الحالات المسجلة عبر الرابط ستخضع للتقييم من قبل الأطباء المختصين، حيث سيتم تحديد أولوية الاستفادة من الخدمات الجراحية وفقًا للحالة الصحية والاحتياجات الطبية لكل مريض.

وأكد المستشفى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في ظل الظروف الإنسانية والصحية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه أجرى أكثر من 13 ألف عملية جراحية مجانية منذ بداية الحرب.

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ودعا مستشفى الكويت التخصصي المرضى المحتاجين إلى التسجيل عبر موقعه الإلكتروني للاستفادة من البرنامج، مؤكدًا استمرار جهوده في تقديم الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

للتسجيل اضغط هنا: https://apps.ksh.ps/ar

المصدر / فلسطين أون لاين
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