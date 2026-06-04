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استشهاد الشاب محمد أبو جاموس بعد عام من إصابته بطلق ناري

04 يونيو 2026 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
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الشاب محمد أبو جاموس

استشهد الشاب محمد أبو جاموس، صباح الخميس، متأثرا بإصابته بطلق ناري في ظهره من جنود الاحتلال الإسرائيلي، أدت إلى شلل نصفي في جسده قبل نحو عام.

ويحول إغلاق المعابر دون سفر الحالات المصابة بالشلل وتحتاج إلى عمليات جراحية طارئة، ما يزيد من احتمالية وفاتهم بالتزامن مع منع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية ومقومات التأهيل الطبي.

ويحتاج مصابو الحبل الشوكي إلى رعاية خاصة وتأهيل مرافقين من ذويهم للتعامل معهم نظرا لعدم مقدرتهم على الحركة، ومنعا لحدوث أي مضاعفات من شأنها أن تزيد صعوبة الحالات.

ويعاني قطاع غزة من شح الأدوات المساعدة للمصابين بالشلل منها الكراسي المتحركة وتلك الخاصة بدورات المياه ومثبتات الأطراف، ولا يتوفر سوى 5% منها، مما يزيد من صعوبة عمليات التأهيل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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