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بعد عجز الوسائل التقنية.. "إسرائيل" تلجأ للكلاب لمواجهة مسيّرات حزب الله

04 يونيو 2026 . الساعة 08:52 بتوقيت القدس
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جندي إسرائيلي برفقة كلب بوليسي

تدرس وحدة الكلاب الإسرائيلية (يخال) إمكانية تدريب الكلاب على رصد الطائرات المسيّرة المفخخة بهدف منح إنذار مبكر للقوات والمدنيين في الميدان، مستندة في ذلك إلى تجربة مشابهة يجري تطبيقها في الهند على الحدود مع باكستان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية نقلاً عن رئيس الوحدة، مايك بن يعقوب، أن الجيش الهندي نجح بالفعل في تدريب كلاب على اكتشاف الطائرات المسيّرة القادمة عبر الحدود، معرباً عن اعتقاده بإمكانية تطبيق الفكرة في إسرائيل من خلال الاستفادة من قدرة الكلاب الفائقة على سماع ترددات وأصوات لا يستطيع الإنسان تمييزها.

وأوضح بن يعقوب أن الاختبارات الحالية تهدف إلى تحديد المسافة التي يمكن للكلاب من خلالها رصد صوت المسيّرات، مشيراً إلى أن المشروع لا يزال في مراحله الأولية ويتطلب عمليات تدريب وتأهيل خاصة تشبه تلك المستخدمة في اكتشاف المتفجرات والبحث عن المفقودين.

طريقة النباح

وأضاف أن إشارات التحذير التي قد تصدرها الكلاب ستكون عبر النباح أو الجلوس أو أي حركة أخرى يجري التدريب عليها، شريطة أن تكون الإشارة واضحة وسريعة تتيح للجنود والمدنيين الوصول إلى أماكن آمنة في ظل الاعتراف الإسرائيلي المستمر بخطر مسيّرات حزب الله التي وصفتها الأوساط العسكرية بكابوس يصعب إيقافه.

وفي إطار تطوير المشروع، بدأت الوحدة التواصل مع جهات هندية للاستفادة من خبراتها، كما تستعين بخبراء تدريب دوليين، حيث أُجريت اختبارات عملية لفحص حساسية سمع الكلاب تجاه طائرات مسيّرة من النوع الذي يستخدمه حزب الله في لبنان.

واختتم بن يعقوب بالإشارة إلى أن المشروع يُموّل حالياً من الوحدة ومتطوعين داعمين لها، متوقعاً أن يبدي الجيش الإسرائيلي اهتماماً رسمياً به في حال أثبتت التجارب فاعليتها، مؤكداً أن تكاليف التدريب لن تكون مرتفعة مقارنة بالفوائد الأمنية المحتملة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#إسرائيل #كلاب #مسيرات حزب الله

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