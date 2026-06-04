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الاحتلال ومستعمرون يقتحمون مقامات إسلامية في نابلس وسلفيت

04 يونيو 2026 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
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مقام يوسف في اقتحام سابق

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، مقام "يوسف"، في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ترافقها عشرات الآليات العسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية بعد منتصف الليل من حاجزي عورتا وبيت فوريك ترافقها جرافة عسكرية.

وفي شأن منفصل، اقتحم مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة كفل حارس شمال سلفيت.

طقوس تلمودية

وأفادت مصادر محلية، بأن أعدادا كبيرة من المستعمرين اقتحمت البلدة على شكل مجموعات، وتوجهت إلى المقامات الإسلامية فيها، حيث أدت طقوسا تلمودية.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة وشددت إجراءاتها العسكرية في محيطها، ما أعاق حركة المواطنين وتنقلهم.

وتتعرض كفل حارس لاقتحامات متكررة من المستعمرين، يتخللها أداء طقوس تلمودية والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

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