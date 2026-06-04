استشهد تسعة مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح، فجر الخميس، جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت منازل وشققاً سكنية مأهولة في مناطق متفرقة من مدينة غزة، في ظل استمرار التصعيد العسكري والقصف المتواصل على القطاع.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تمكنت من انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض المباني التي تعرضت للقصف، فيما نُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وطالت الغارات عدداً من المواقع السكنية، بينها شقق في حي الشيخ رضوان وحي تل الهوى، إلى جانب استهداف عمارة "لبد" في شارع المخابرات شمال غربي مدينة غزة، ومنزل يعود لعائلة مهنا في مخيم الشاطئ.

وأظهرت مشاهد مصورة من مواقع الاستهداف تصاعد سحب كثيفة من الدخان واندلاع حرائق في المباني المتضررة، بينما واصلت طواقم الدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين وإخماد النيران في ظروف ميدانية معقدة.

وأكدت مصادر ميدانية أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة نتيجة محدودية المعدات والإمكانات المتاحة، ما يعيق سرعة الوصول إلى العالقين تحت الركام والتعامل مع حجم الدمار الذي خلفته الغارات.





ونقلت المصادر أن من بين ضحايا الغارات عائلة كاملة مسحت من السجل المدني، وهي عائلة بعد استهداف شقة لعائلة لبد في شارع المخابرات شمال غرب غزة، وهم منار ابراهيم لبد، حسن رباح لبد، محمد حسن لبد، رهف حسن لبد، تميم حسن لبد.



النيران تندلع من أحد الشقق المستهدفة

وتأتي هذه الغارات في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، واستمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين